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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Ирландия
Италия - Ирландия: обзор матча 18 июня 2012
Италия
18.06.2012, понедельник, 22:45
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ирландия
36'
А. Кассано
90'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Ирландия
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Диаманти
Вторая желтая
К. Эндрюс
Замена
С. Кокс
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
Ш. Сент-Леджер
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
К. Дойл
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
Д. Буффон
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Э. МакГиди
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Кассано
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Кьеллини
Травма
Д. Кьеллини
Желтая карточка
К. Эндрюс
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛАЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ОП
10
Тиаго Мотта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Антонио Кассано
ЦФ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
11
Дэмьен Дафф
(К)
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
2-3-3-2
1
Буффон
3
Кьеллини
15
Барцальи
6
Бальдзаретти
21
Пирло
7
Абате
10
Мотта
16
Де Росси
8
Маркизио
11
Ди Натале
10
Кассано
4-3-1-2
16
Гивен
4
О'Ши
5
Данн
2
Сент-Леджер
17
Уорд
8
Эндрюс
6
Уилэн
11
Дафф
7
МакГиди
13
Дойл
10
Кин
3
Кьеллини
19
Бонуччи
19
Бонуччи
3
Кьеллини
10
Кассано
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Кассано
11
Ди Натале
9
Балотелли
9
Балотелли
11
Ди Натале
13
Дойл
14
Уолтерс
14
Уолтерс
13
Дойл
7
МакГиди
9
Лонг
9
Лонг
7
МакГиди
10
Кин
20
Кокс
20
Кокс
10
Кин
Остались в запасе
Италия
Ирландия
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Италия - Ирландия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек
Бюлент Йылдырым
Резервный судья:
Виктор Швецов (Украина)
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая)
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