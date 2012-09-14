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Расписание матчей 14-09-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 8 тур Таблица
14 сентября, 20:00
Зенит
0 : 2
Ахмат
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 3 тур Таблица
14 сентября, 22:30
Аугсбург
0 : 0
Вольфсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 5 тур Таблица
14 сентября, 22:45
ПСЖ
2 : 0
Тулуза
Матч завершен
14 сентября, 22:45
Реймс
3 : 1
Монпелье
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 11 тур Таблица
14 сентября, 14:00
Алания
3 : 0
Матч завершен
14 сентября, 16:00
Анжи-2
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
14 сентября, 17:00
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Ангушт
Матч завершен
14 сентября, 17:00
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
14 сентября, 17:00
СКА
0 : 2
Матч завершен
14 сентября, 17:00
1 : 0
Матч завершен
14 сентября, 17:00
1 : 3
Дружба
Матч завершен
14 сентября, 17:30
Машук-КМВ
0 : 1
Армавир
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 11 тур Таблица
14 сентября, 16:00
Калуга
0 : 0
Сокол
Матч завершен
14 сентября, 16:00
1 : 4
Арсенал
Матч завершен
14 сентября, 18:00
Локомотив
2 : 4
Металлург Л
Матч завершен
14 сентября, 18:00
Подолье
2 : 0
Матч завершен
14 сентября, 18:00
Зенит
1 : 0
Авангард
Матч завершен
14 сентября, 18:00
2 : 1
Матч завершен
14 сентября, 18:30
Рязань
2 : 3
Факел
Матч завершен
14 сентября, 19:00
Орел
0 : 2
Витязь
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 8 тур Таблица
14 сентября, 15:00
Кубань (мол)
0 : 4
Спартак М (мол)
Матч завершен
14 сентября, 16:00
Локомотив (мол)
2 : 3
Рубин (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 5 тур Таблица
14 сентября, 22:45
Чарльтон
0 : 1
Кристал Пэлас
Матч завершен
14 сентября, 22:45
Брайтон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 9 тур Таблица
14 сентября, 20:00
Динамо
3 : 1
Карпаты
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 7 тур Таблица
14 сентября, 22:30
Кортрейк
1 : 1
Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 9 тур Таблица
14 сентября, 20:30
Эсбьерг
3 : 0
Оденсе
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 6 тур Таблица
14 сентября, 22:45
Данди Юнайтед
0 : 0
Росс Каунти
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 7 тур Таблица
14 сентября, 22:15
Яблонец
2 : 2
Пршибрам
Матч завершен
Россия
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