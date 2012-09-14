Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2012
сентябрь 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 8 тур
Зенит
0 : 2
Ахмат
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 3 тур
Аугсбург
0 : 0
Вольфсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 5 тур
ПСЖ
2 : 0
Тулуза
Матч завершен
Реймс
3 : 1
Монпелье
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 11 тур
Алания
3 : 0
Матч завершен
Анжи-2
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Ангушт
Матч завершен
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
СКА
0 : 2
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
1 : 3
Дружба
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 1
Армавир
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 11 тур
Калуга
0 : 0
Сокол
Матч завершен
1 : 4
Арсенал
Матч завершен
Локомотив
2 : 4
Металлург Л
Матч завершен
Подолье
2 : 0
Матч завершен
Зенит
1 : 0
Авангард
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Рязань
2 : 3
Факел
Матч завершен
Орел
0 : 2
Витязь
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 8 тур
Кубань (мол)
0 : 4
Спартак М (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
2 : 3
Рубин (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 5 тур
Чарльтон
0 : 1
Кристал Пэлас
Матч завершен
Брайтон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 9 тур
Динамо
3 : 1
Карпаты
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 7 тур
Кортрейк
1 : 1
Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 9 тур
Эсбьерг
3 : 0
Оденсе
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 6 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
Росс Каунти
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 7 тур
Яблонец
2 : 2
Пршибрам
Матч завершен