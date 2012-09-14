Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 14 сентября 2012
Аугсбург
14.09.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
87'
Замена
С. Лакич
️️️️
М. Шефер
85'
Замена
К. Треш
️️️️
С. Кьер
Замена
К. Фогт
️️️️
А. Бансе
76'
Замена
Д. Сио
️️️️
Т. Вернер
72'
Замена
Р. Клаван
️️️️
М. Озтрзолек
67'
64'
Замена
Б. Дост
️️️️
Виейринья
63'
Желтая карточка
Р. Родригес
60'
Желтая карточка
И. Олич
Желтая карточка
Д. Санко
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
4-4-2
30
Амзиф
3
Санко
22
Озтрзолек
4
Лангкамп
2
Верхаг
11
Петржела
16
Оттль
10
Байер
17
Вернер
30
Бансе
20
Оэрль
3-2-1-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
2
Погатец
24
Кьер
13
Родригес
4
Шефер
7
Каленберг
10
Диего
40
Олич
22
Озтрзолек
24
Клаван
24
Клаван
22
Озтрзолек
30
Бансе
7
Фогт
7
Фогт
30
Бансе
17
Вернер
13
Сио
13
Сио
17
Вернер
24
Кьер
28
Треш
28
Треш
24
Кьер
20
Виейринья
12
Дост
12
Дост
20
Виейринья
4
Шефер
29
Лакич
29
Лакич
4
Шефер
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Вольфсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+