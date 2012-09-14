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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 14 сентября 2012
Зенит
14.09.2012, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Ахмат
85'
Аилтон
90+4'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Желтая карточка
Б. Алвеш
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Анюков
90'
+3
89'
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Маурисио
85'
ГОЛ! 0:1!
Аилтон
Желтая карточка
Р. Янбаев
84'
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Широков
78'
70'
Желтая карточка
Адилсон
Замена
А. Витсель
️️️️
К. Зырянов
70'
68'
Желтая карточка
Маурисио
64'
Замена
М. Коморовски
️️️️
М. Йиранек
55'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
Замена
Халк
️️️️
В. Файзулин
46'
41'
Желтая карточка
Э. Ндоасель
27'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
(К)
ПП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-5-1
16
Малафеев
55
Янбаев
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
20
Файзулин
15
Широков
27
Денисов
18
Зырянов
34
Быстров
11
Кержаков
4-1-3-2
31
Годзюр
33
Ятченко
5
Феррейра
25
Йиранек
30
Кудряшов
8
Маурисио
40
Благо
19
Иванов
21
Адилсон
10
Лебеденко
80
Ндоасель
18
Зырянов
28
Витсель
28
Витсель
18
Зырянов
15
Широков
37
Семак
37
Семак
15
Широков
20
Файзулин
7
Халк
7
Халк
20
Файзулин
25
Йиранек
24
Коморовски
24
Коморовски
25
Йиранек
8
Маурисио
30
Лежар
30
Лежар
8
Маурисио
80
Ндоасель
9
Аилтон
9
Аилтон
80
Ндоасель
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Зенит - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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