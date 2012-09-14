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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Кубань (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 14 сентября 2012
Кубань (мол)
14.09.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 4
Завершен
Спартак М (мол)
14'
А. Пуцко
43'
Д. Кутин
45'
Э. Махмудов
45+1'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Спартак М (мол)
87'
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Степанов
86'
Желтая карточка
Д. Давыдов
Замена
Ж. Соблиров
️️️️
А. Соснин
85'
Желтая карточка
И. Князев
83'
80'
Желтая карточка
А. Пуцко
76'
Замена
И. Хомуха
️️️️
В. Зубарев
58'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Кротов
58'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Каюмов
Желтая карточка
Ю. Журавлев
54'
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Обухов
46'
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Святов
Замена
Г. Постаногов
️️️️
М. Уренья
46'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
А. Геворкян
46'
Замена
С. Дрампов
️️️️
К. Халваши
46'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Каглюк
46'
Замена
Д. Зайцев
️️️️
Б. Карюкин
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
В. Обухов
45'
ГОЛ! 0:3!
Э. Махмудов
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кутин
Замена
С. Арзуманов
️️️️
М. Малыш
34'
Желтая карточка
М. Малыш
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Пуцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
73
Сергей Арзуманов
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Спартак М (мол)
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Александр Козлов
ПП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-3-1-2
85
Карюкин
94
Каглюк
70
Щучкин
14
Рогочий
15
Князев
5
Халваши
7
Коноплев
23
Соснин
17
Малыш
11
Уренья
61
Геворкян
4-1-2-2-1
42
Чернышук
5
Кутин
94
Степанов
15
Пуцко
44
Фадеев
60
Зубарев
47
Святов
8
Махмудов
57
Кротов
7
Каюмов
13
Обухов
17
Малыш
73
Арзуманов
73
Арзуманов
17
Малыш
61
Геворкян
44
Журавлев
44
Журавлев
61
Геворкян
5
Халваши
75
Дрампов
75
Дрампов
5
Халваши
11
Уренья
76
Постаногов
76
Постаногов
11
Уренья
23
Соснин
55
Соблиров
55
Соблиров
23
Соснин
85
Карюкин
89
Зайцев
89
Зайцев
85
Карюкин
94
Каглюк
8
Бугаев
8
Бугаев
94
Каглюк
60
Зубарев
22
Хомуха
22
Хомуха
60
Зубарев
47
Святов
4
Савичев
4
Савичев
47
Святов
94
Степанов
8
Самсонов
8
Самсонов
94
Степанов
7
Каюмов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Каюмов
13
Обухов
7
Козлов
7
Козлов
13
Обухов
57
Кротов
88
Давыдов
88
Давыдов
57
Кротов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Кубань (мол) - Спартак М (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
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