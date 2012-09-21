Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2012
сентябрь 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 9 тур
Краснодар
6 : 1
Мордовия
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 13 тур
Томь
2 : 2
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Уфа
2 : 1
Шинник
Матч завершен
Волгарь
3 : 2
Сочи
Матч завершен
Салют
1 : 1
Торпедо
Матч завершен
Ротор
0 : 1
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Химки
1 : 2
Енисей
Матч завершен
Балтика
0 : 2
Урал
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 4 тур
Нюрнберг
1 : 2
Айнтрахт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 6 тур
Монпелье
1 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 12 тур
Вологда
2 : 0
Матч завершен
0 : 0
Карелия
Матч завершен
Псков
3 : 1
Матч завершен
Химик
2 : 0
Матч завершен
Текстильщик
0 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Спартак К
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Волга
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 9 тур
2 : 0
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
2 : 2
Амкар (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
2 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 7 тур
Блэкберн
1 : 2
Мидлсбро
Матч завершен
США. МЛС 2012
Филадельфия Юнион
0 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 5 тур
Карабюкспор
1 : 0
Антальяспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 8 тур
Стандард
1 : 2
Гент
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 10 тур
Орхус
2 : 2
Сендерийск
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 6 тур
Рода
0 : 1
Утрехт
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 4 тур
Морейренcе
0 : 1
Витория Гимараеш
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 8 тур
Слован
2 : 2
Баник
Матч завершен