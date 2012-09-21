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Расписание матчей 21-09-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 9 тур Таблица
21 сентября, 19:00
Краснодар
6 : 1
Мордовия
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 13 тур Таблица
21 сентября, 16:00
Томь
2 : 2
СКА-Хабаровск
Матч завершен
21 сентября, 16:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
21 сентября, 17:00
Уфа
2 : 1
Шинник
Матч завершен
21 сентября, 19:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
Матч завершен
21 сентября, 19:00
Салют
1 : 1
Торпедо
Матч завершен
21 сентября, 19:00
Ротор
0 : 1
Спартак-Нальчик
Матч завершен
21 сентября, 19:00
Химки
1 : 2
Енисей
Матч завершен
21 сентября, 21:00
Балтика
0 : 2
Урал
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 4 тур Таблица
21 сентября, 22:30
Нюрнберг
1 : 2
Айнтрахт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 6 тур Таблица
21 сентября, 22:45
Монпелье
1 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 12 тур Таблица
21 сентября, 16:00
Вологда
2 : 0
Матч завершен
21 сентября, 17:00
0 : 0
Карелия
Матч завершен
21 сентября, 17:30
Псков
3 : 1
Матч завершен
21 сентября, 17:30
Химик
2 : 0
Матч завершен
21 сентября, 18:30
Текстильщик
0 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
21 сентября, 18:30
Спартак К
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
21 сентября, 18:30
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Волга
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 9 тур Таблица
21 сентября, 14:00
2 : 0
ЦСКА (мол)
Матч завершен
21 сентября, 14:00
Динамо (мол)
2 : 2
Амкар (мол)
Матч завершен
21 сентября, 15:00
Кр. Советов (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
21 сентября, 17:00
Ахмат (мол)
2 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 7 тур Таблица
21 сентября, 22:45
Блэкберн
1 : 2
Мидлсбро
Матч завершен
США. МЛС 2012 Таблица
21 сентября, 04:00
Филадельфия Юнион
0 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 5 тур Таблица
21 сентября, 21:00
Карабюкспор
1 : 0
Антальяспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 8 тур Таблица
21 сентября, 22:30
Стандард
1 : 2
Гент
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 10 тур Таблица
21 сентября, 20:30
Орхус
2 : 2
Сендерийск
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 6 тур Таблица
21 сентября, 22:00
Рода
0 : 1
Утрехт
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 4 тур Таблица
21 сентября, 23:15
Морейренcе
0 : 1
Витория Гимараеш
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 8 тур Таблица
21 сентября, 22:15
Слован
2 : 2
Баник
Матч завершен
Россия
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