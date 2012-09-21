Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 21 сентября 2012
Динамо (мол)
21.09.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 2
Завершен
Амкар (мол)
16'
Д. Отставнов
20'
Д. Отставнов
78'
Е. Тюкалов
90'
М. Опарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
А. Каташевский
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
М. Опарин
85'
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Замена
И. Хохлов
️️️️
О. Баккал
80'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
79'
78'
ГОЛ! 2:1!
Е. Тюкалов
77'
Замена
П. Шувалов
️️️️
А. Панцырев
Замена
В. Торшенцев
️️️️
А. Ильин
77'
73'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
М. Шарифи
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Гатагов
70'
58'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Гагиты
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Комисов
56'
Желтая карточка
А. Гатагов
49'
49'
Красная карточка
М. Белов
Желтая карточка
П. Евсеев
47'
46'
Замена
И. Кричмар
️️️️
А. Придюк
ГОЛ! 2:0!
Д. Отставнов
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Отставнов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
5
Антон Алаев
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Игорь Хохлов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
4-5-1
54
Генералов
17
Иванов
5
Сергеев
5
Евсеев
27
Живоглядов
9
Гатагов
13
Еремеев
35
Ильин
17
Баккал
17
Комисов
26
Отставнов
3-3-1-1-2
1
Опарин
18
Гаращенков
13
Семенов
33
Шарифи
45
Придюк
92
Белов
30
Идову
36
Панцырев
7
Тюкалов
10
Матяш
73
Гагиты
17
Баккал
77
Хохлов
77
Хохлов
17
Баккал
9
Гатагов
99
Жабкин
99
Жабкин
9
Гатагов
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
17
Комисов
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Комисов
35
Ильин
99
Торшенцев
99
Торшенцев
35
Ильин
45
Придюк
2
Кричмар
2
Кричмар
45
Придюк
33
Шарифи
44
Пермяков
44
Пермяков
33
Шарифи
73
Гагиты
10
Козлов
10
Козлов
73
Гагиты
36
Панцырев
60
Шувалов
60
Шувалов
36
Панцырев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
5
Антон Алаев
ЦЗ
35
Роман Халанчук
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
35
Андрей Данилов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
5
Антон Алаев
ЦЗ
35
Роман Халанчук
ВР
Остались в запасе
26
Артем Гордеев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
35
Андрей Данилов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Амкар (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+