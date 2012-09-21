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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Металлург-Кузбасс
Cибирь - Новокузнецк: обзор матча 21 сентября 2012
Cибирь
21.09.2012, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
18'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Новокузнецк
Желтая карточка
А. Макаров
90'
+1
88'
Желтая карточка
В. Кириллов
Замена
Л. Зуев
️️️️
М. Бркляча
78'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
А. Медведев
72'
71'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Замена
А. Гладышев
️️️️
И. Шевченко
67'
66'
Желтая карточка
И. Шпаков
Желтая карточка
И. Климов
64'
Желтая карточка
М. Бркляча
51'
46'
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Киселев
45'
Замена
Р. Ткачук
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
В. Головатенко
36'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Р. Беляев
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЛП
7
Роман Беляев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
14
Александр Голубев
ЦФ
4-3-3
78
Макаров
33
Шпичич
80
Климов
4
Халиуллин
5
Головатенко
29
Кабанов
24
Кульчий
7
Беляев
93
Бркляча
13
Медведев
99
Шевченко
3-2-3-1
99
Дюпин
5
Самойлов
88
Наваловский
4
Выходил
12
Сапаев
2
Недорезов
58
Егоров
7
Клименко
0
Емельянов
11
Кириллов
7
Беляев
32
Скороходов
32
Скороходов
7
Беляев
99
Шевченко
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Шевченко
93
Бркляча
23
Зуев
23
Зуев
93
Бркляча
13
Медведев
9
Пошкус
9
Пошкус
13
Медведев
58
Егоров
67
Ткачук
67
Ткачук
58
Егоров
18
Киселев
15
Шпаков
15
Шпаков
18
Киселев
Остались в запасе
Cибирь
Новокузнецк
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
Статистика матча Cибирь - Новокузнецк
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
Новокузнецк
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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