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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 21 сентября 2012
Балтика
21.09.2012, пятница, 21:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 2
Завершен
Урал
8'
С. Гогниев
63'
Д. Тумасян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Урал
Желтая карточка
Д. Стоцкий
90'
90'
Замена
М. Бирюков
️️️️
С. Гогниев
90'
Замена
И. Мельник
️️️️
К. Берхамов
88'
Замена
И. Дранников
️️️️
Н. Сафрониди
78'
Желтая карточка
И. Кот
75'
Вторая желтая
А. Бочков
75'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Колинько
64'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Вишняковс
63'
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тумасян
Желтая карточка
А. Вишняковс
32'
29'
Желтая карточка
А. Бочков
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
27
Сергей Игнатьев
ЛП
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Урал
70
Александр Котляров
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
45
Денис Матюгин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Колинько
81
Зимулька
55
Крючков
3
Плопа
4
Рытов
89
Стоцкий
20
Вишняковс
17
Зюзинс
32
Левшин
45
Вотинов
17
Гацко
3-3-1-1-2
22
Кот
16
Вьештица
25
Ревякин
34
Тумасян
70
Сафрониди
25
Бочков
7
Данцев
7
Берхамов
13
Щаницин
2
Гогниев
22
Кобялко
20
Вишняковс
27
Игнатьев
27
Игнатьев
20
Вишняковс
7
Берхамов
29
Мельник
29
Мельник
7
Берхамов
70
Сафрониди
4
Дранников
4
Дранников
70
Сафрониди
22
Кобялко
14
Семакин
14
Семакин
22
Кобялко
2
Гогниев
17
Бирюков
17
Бирюков
2
Гогниев
Остались в запасе
Балтика
Урал
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Балтика - Урал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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