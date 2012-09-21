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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Шинник
Уфа - Шинник: обзор матча 21 сентября 2012
Уфа
21.09.2012, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
7'
Д. Карлос
90'
М. Маркосов
17'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Шинник
ГОЛ! 2:1!
М. Маркосов
Пас отдал
Д. Карлос
90'
Желтая карточка
А. Василенко
89'
88'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
Э. Низамутдинов
87'
Желтая карточка
А. Нежелев
74'
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Дудченко
Замена
М. Маркосов
️️️️
В. Галыш
69'
62'
Замена
В. Корытько
️️️️
К. Скрыльников
62'
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Валикаев
Замена
Н. Маляров
️️️️
Ю. Кириллов
60'
50'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Е. Духнов
47'
Замена
С. Осадчук
️️️️
Виллиам
46'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Дудченко
Пас отдал
А. Сухов
ГОЛ! 1:0!
Д. Карлос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виллиам
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
4
Сергей Осадчук
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-5-1
22
Изотов
85
Попов
4
Василенко
3
Смирнов
44
Тишкин
20
Войдель
11
Карлос
42
Кириллов
6
Виллиам
28
Духнов
88
Галыш
3-2-3-2
22
Цыган
7
Нежелев
21
Катынсус
76
Стешин
33
Сухов
2
Ндри
56
Гриднев
36
Скрыльников
5
Валикаев
30
Дудченко
81
Низамутдинов
6
Виллиам
4
Осадчук
4
Осадчук
6
Виллиам
42
Кириллов
7
Маляров
7
Маляров
42
Кириллов
88
Галыш
9
Маркосов
9
Маркосов
88
Галыш
5
Валикаев
13
Белецкий
13
Белецкий
5
Валикаев
81
Низамутдинов
97
Ятченко
97
Ятченко
81
Низамутдинов
36
Скрыльников
10
Корытько
10
Корытько
36
Скрыльников
30
Дудченко
13
Алхазов
13
Алхазов
30
Дудченко
Остались в запасе
Уфа
Шинник
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Уфа - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
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