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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - СКА-Хабаровск
Томь - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 сентября 2012
Томь
21.09.2012, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
36'
А. Горбанец
62'
А. Димидко
3'
Т. Микуцкис
73'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - СКА-Хабаровск
Вторая желтая
А. Горбанец
90'
90'
Замена
Д. Мицейка
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
А. Горбанец
88'
Замена
И. Нагибин
️️️️
С. Омельянчук
78'
76'
Желтая карточка
А. Романович
73'
Замена
С. Дебле
️️️️
В. Кренделев
73'
ГОЛ! 2:2!
Е. Луценко
Замена
А. Зотов
️️️️
П. Голышев
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Димидко
62'
Замена
Н. Баженов
️️️️
Г. О`Коннор
60'
56'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Трусевич
Желтая карточка
С. Омельянчук
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Горбанец
Пас отдал
П. Голышев
36'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
И. Гультяев
30'
26'
Замена
Р. Славнов
️️️️
К. Зуев
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Микуцкис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
35
Илья Гультяев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ПП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
2
Александр Димидко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-4-1-2
18
Вашек
8
Омельянчук
26
Бендзь
2
Аравин
15
Сорокин
34
Сабитов
35
Гультяев
72
Голышев
32
Горбанец
2
Димидко
8
О`Коннор
3-1-5-1
1
Солосин
7
Зураев
5
Микуцкис
2
Кренделев
3
Соловей
15
Зюзин
31
Зуев
30
Трусевич
35
Романович
27
Мурнин
48
Луценко
72
Голышев
21
Зотов
21
Зотов
72
Голышев
8
Омельянчук
9
Нагибин
9
Нагибин
8
Омельянчук
35
Гультяев
7
Никитинский
7
Никитинский
35
Гультяев
8
О`Коннор
32
Баженов
32
Баженов
8
О`Коннор
2
Кренделев
8
Дебле
8
Дебле
2
Кренделев
Мамтов
16
Мицейка
16
Мицейка
Мамтов
31
Зуев
4
Славнов
4
Славнов
31
Зуев
30
Трусевич
9
Мамтов
9
Мамтов
30
Трусевич
Остались в запасе
Томь
СКА-Хабаровск
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Томь - СКА-Хабаровск
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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