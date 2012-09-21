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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Мордовия
Краснодар - Мордовия: обзор матча 21 сентября 2012
Краснодар
21.09.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
6 : 1
Завершен
Мордовия
5'
Ю. Мовсисян
30'
Ю. Мовсисян
39'
А. Мартынович
54'
Д. Анджелкович
55'
В. Игнатьев
90'
Вандерсон
11'
А. Бобер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Мордовия
ГОЛ! 6:1!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
90'
83'
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Р. Мухаметшин
81'
Вторая желтая
Е. Осипов
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Абреу
78'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
В. Игнатьев
71'
61'
Замена
Д. Волаш
️️️️
К. Панченко
61'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Бобер
58'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
С. Кисляк
️️️️
И. Ламбарский
57'
ГОЛ! 5:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
М. Абреу
55'
ГОЛ! 4:1!
Д. Анджелкович
Пас отдал
Ю. Мовсисян
54'
ГОЛ! 3:1!
А. Мартынович
39'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
31'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
30'
Желтая карточка
М. Абреу
24'
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Бобер
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Н. Дринчич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Алексей Иванов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Мордовия
7
Алексей Шебанов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
8
Смольников
14
Мартынович
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
26
Абреу
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
19
Ламбарский
18
Дринчич
14
Мовсисян
4-4-2
98
Абакумов
24
Шитов
3
Мулдаров
19
Осипов
87
Симчевич
8
Бобер
40
Кулешов
20
Алдонин
88
Иванов
8
Панченко
23
Мухаметшин
20
Игнатьев
55
Нахушев
55
Нахушев
20
Игнатьев
19
Ламбарский
15
Кисляк
15
Кисляк
19
Ламбарский
26
Абреу
14
Вандерсон
14
Вандерсон
26
Абреу
8
Панченко
17
Волаш
17
Волаш
8
Панченко
8
Бобер
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Бобер
23
Мухаметшин
19
Дуймович
19
Дуймович
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Краснодар
Мордовия
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
7
Алексей Шебанов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
7
Алексей Шебанов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Краснодар - Мордовия
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Зарипов Ильдар (обл. Ленинградская область) Кулалаев Павел (г. Волжский)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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