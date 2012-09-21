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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Торпедо
Салют - Торпедо: обзор матча 21 сентября 2012
Салют
21.09.2012, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
14'
А. Бажев (П)
66'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Торпедо
Желтая карточка
Д. Бурмистров
90'
87'
Замена
М. Мищенко
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
А. Курачинов
️️️️
М. Шевченко
85'
Желтая карточка
К. Андрес Руа Флорес
76'
Желтая карточка
М. Яковлев
74'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Бажев
73'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Д. Кабутов
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Безлихотнов
Замена
М. Шевченко
️️️️
М. Алборов
65'
61'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
А. Самсонов
60'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Кортава
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бажев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
87
Иван Родин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Салют
88
Степан Сикач
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-3-1-1
55
Криворучко
70
Кабутов
17
Старков
39
Цуканов
15
Калешин
25
Жирный
7
Шевченко
14
Алборов
53
Руа Флорес
28
Москера Мендоза
9
Бажев
3-2-3-1-1
56
Довбня
44
Самсонов
14
Епифанов
19
Пономарев
27
Молодцов
8
Тесак
7
Бояринцев
18
Газинский
87
Родин
90
Безлихотнов
34
Кортава
7
Шевченко
9
Курачинов
9
Курачинов
7
Шевченко
70
Кабутов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Кабутов
9
Бажев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Бажев
90
Безлихотнов
29
Мищенко
29
Мищенко
90
Безлихотнов
34
Кортава
32
Козлов
32
Козлов
34
Кортава
44
Самсонов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
44
Самсонов
Остались в запасе
Салют
Торпедо
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
Остались в запасе
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Салют - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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