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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
Кр. Советов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 21 сентября 2012
Кр. Советов (мол)
21.09.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
33'
Д. Голубев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Лобов
️️️️
А. Елисеев
87'
83'
Желтая карточка
А. Евсеев
Замена
Д. Дюжков
️️️️
К. Кертанов
80'
76'
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Каюков
74'
Желтая карточка
В. Ефимов
Замена
С. Сипатов
️️️️
С. Бравин
73'
72'
Замена
А. Симонян
️️️️
О. Вербицкас
69'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
66'
Замена
В. Ефимов
️️️️
П. Могилевец
Замена
П. Семиняка
️️️️
Р. Воробьев
46'
Замена
М. Палиенко
️️️️
В. Свежов
46'
45'
Желтая карточка
Д. Чистяков
ГОЛ! 1:0!
Д. Голубев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
38
Станислав Бравин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
34
Павел Семиняка
ЦП
59
Артем Лобов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
70
Денис Дюжков
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
60
Евгений Серенков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
3-5-1-1
1
Вавилин
92
Голубев
47
Божин
38
Бравин
33
Клягин
4
Елисеев
6
Свежов
84
Воробьев
99
Убайдулаев
18
Кертанов
88
Васечкин
3-5-1-1
30
Цветков
17
Костин
58
Зуев
78
Чистяков
22
Иванов
94
Евсеев
88
Богаев
22
Вербицкас
28
Могилевец
23
Каюков
20
Марков
84
Воробьев
34
Семиняка
34
Семиняка
84
Воробьев
4
Елисеев
59
Лобов
59
Лобов
4
Елисеев
18
Кертанов
70
Дюжков
70
Дюжков
18
Кертанов
38
Бравин
17
Сипатов
17
Сипатов
38
Бравин
6
Свежов
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Свежов
22
Вербицкас
10
Симонян
10
Симонян
22
Вербицкас
28
Могилевец
98
Ефимов
98
Ефимов
28
Могилевец
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
23
Каюков
5
Зинков
5
Зинков
23
Каюков
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
57
Андрей Веселов
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
60
Евгений Серенков
ЦП
75
Степан Ребенко
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
57
Андрей Веселов
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
60
Евгений Серенков
ЦП
75
Степан Ребенко
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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