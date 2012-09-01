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Расписание матчей 01-09-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 7 тур Таблица
1 сентября, 14:00
Рубин
1 : 2
Ахмат
Матч завершен
1 сентября, 16:30
Волга
1 : 1
Ростов
Матч завершен
1 сентября, 19:00
Алания
1 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Россия. Кубок (2012/2013), 1/32 финала Таблица
1 сентября, 00:00
Торпедо Вл
0 : 3
Химик
Тех. поражение
1 сентября, 13:00
0 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
1 сентября, 14:00
Сибирь
1 : 1
Томь
Матч завершен
1 сентября, 15:00
Калуга
0 : 1
Торпедо
Матч завершен
1 сентября, 16:00
Астрахань
3 : 2
Ротор
Матч завершен
1 сентября, 16:00
Тюмень
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
1 сентября, 17:00
Сокол
1 : 2
Химки
Матч завершен
1 сентября, 17:30
Армавир
2 : 1
Волгарь
Матч завершен
1 сентября, 18:00
1 : 1
Салют
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 3 тур Таблица
1 сентября, 15:45
Вест Хэм
3 : 0
Фулхэм
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Суонси
2 : 2
Сандерленд
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Норвич Сити
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Эвертон
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Сток Сити
Матч завершен
1 сентября, 20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 3 тур Таблица
1 сентября, 18:00
Сельта
2 : 0
Осасуна
Матч завершен
1 сентября, 20:00
Сарагоса
0 : 1
Малага
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
Матч завершен
1 сентября, 23:59
Мальорка
1 : 0
Реал Сосьедад
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 2 тур Таблица
1 сентября, 20:00
Торино
3 : 0
Пескара
Матч завершен
1 сентября, 22:45
Болонья
1 : 3
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 2 тур Таблица
1 сентября, 17:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
Матч завершен
1 сентября, 17:30
Байер
2 : 0
Фрайбург
Матч завершен
1 сентября, 17:30
Вердер
2 : 0
Гамбург
Матч завершен
1 сентября, 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
1 сентября, 17:30
Хоффенхайм
0 : 4
Айнтрахт
Матч завершен
1 сентября, 20:30
Фортуна
0 : 0
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 4 тур Таблица
1 сентября, 19:00
Лион
3 : 2
Валансьен
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Аяччо
2 : 0
Эвиан
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Бастия
0 : 3
Сент-Этьен
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Брест
2 : 1
Труа
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Лорьян
3 : 0
Нанси
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Сошо
1 : 3
Монпелье
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 7 тур Таблица
1 сентября, 14:00
Краснодар (мол)
2 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
1 сентября, 15:00
Динамо (мол)
5 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
1 сентября, 17:00
Кр. Советов (мол)
2 : 4
Анжи (мол)
Матч завершен
1 сентября, 17:00
Локомотив (мол)
2 : 3
Спартак М (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 4 тур Таблица
1 сентября, 15:45
Миллуолл
3 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Бернли
1 : 3
Брайтон
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Халл Сити
3 : 1
Болтон
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Ипсвич Таун
2 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Ноттингем Форест
2 : 1
Чарльтон
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Барнсли
1 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Дерби Каунти
5 : 1
Уотфорд
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Лидс
3 : 3
Блэкберн
Матч завершен
1 сентября, 20:20
Лестер
1 : 0
Блэкпул
Матч завершен
США. МЛС 2012 Таблица
1 сентября, 06:30
Портленд
1 : 0
Колорадо
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 8 тур Таблица
1 сентября, 16:30
Кривбасс
1 : 2
Мариуполь
Матч завершен
1 сентября, 18:30
Карпаты
0 : 1
Металлург
Матч завершен
1 сентября, 20:00
Черноморец
2 : 1
Заря
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 3 тур Таблица
1 сентября, 19:00
Истанбул Башакшехир
0 : 1
Антальяспор
Матч завершен
1 сентября, 20:00
Кайсериспор
1 : 1
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
1 сентября, 21:30
Карабюкспор
0 : 3
Бешикташ
Матч завершен
1 сентября, 22:15
Элазигспор
0 : 3
Касымпаша
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2012/2013), 7 тур Таблица
1 сентября, 20:30
Рид
0 : 1
Штурм
Матч завершен
1 сентября, 20:30
Винер-Нойштадт
0 : 2
Аустрия
Матч завершен
1 сентября, 20:30
Адмира Ваккер
0 : 4
Зальцбург
Матч завершен
1 сентября, 20:30
Адмира
1 : 1
Вольфсберг
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 23 тур Таблица
1 сентября, 17:30
Славия-Мозырь
1 : 1
Нафтан
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 6 тур Таблица
1 сентября, 20:00
Мехелен
0 : 2
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Шарлеруа
1 : 1
Гент
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Зюлте-Варегем
2 : 4
Монс
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Льерс
1 : 1
Оуд-Хеверли
Матч завершен
1 сентября, 22:00
Ваасланд-Беверен
2 : 0
Серкль Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 8 тур Таблица
1 сентября, 19:00
Силькеборг
0 : 4
Орхус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 4 тур Таблица
1 сентября, 20:45
Рода
3 : 0
Виллем II
Матч завершен
1 сентября, 21:45
Зволле
0 : 4
НЕК
Матч завершен
1 сентября, 21:45
Ваалвейк
1 : 1
Хераклес
Матч завершен
1 сентября, 22:45
НАК Бреда
1 : 1
Утрехт
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 3 тур Таблица
1 сентября, 21:30
Витория Гимараеш
2 : 2
Эшторил
Матч завершен
1 сентября, 23:30
Ольяненси
2 : 3
Порту
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 8 тур Таблица
1 сентября, 21:45
Лозанна-Спорт
0 : 2
Грассхоппер
Матч завершен
1 сентября, 21:45
Сьон
0 : 3
Санкт-Галлен
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 5 тур Таблица
1 сентября, 18:00
Абердин
0 : 0
Сент-Миррен
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Селтик
2 : 2
Хиберниан
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Росс Каунти
0 : 0
Килмарнок
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Сент-Джонстон
0 : 0
Данди Юнайтед
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 6 тур Таблица
1 сентября, 17:15
3 : 1
Динамо
Матч завершен
1 сентября, 18:00
Пршибрам
0 : 1
Словацко
Матч завершен
1 сентября, 20:00
Баник
1 : 2
Сигма
Матч завершен
Россия
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