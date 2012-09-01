Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2012
сентябрь 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 7 тур
Рубин
1 : 2
Ахмат
Матч завершен
Волга
1 : 1
Ростов
Матч завершен
Алания
1 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Россия. Кубок (2012/2013), 1/32 финала
Торпедо Вл
0 : 3
Химик
Тех. поражение
0 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Сибирь
1 : 1
Томь
Матч завершен
Калуга
0 : 1
Торпедо
Матч завершен
Астрахань
3 : 2
Ротор
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Сокол
1 : 2
Химки
Матч завершен
Армавир
2 : 1
Волгарь
Матч завершен
1 : 1
Салют
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 3 тур
Вест Хэм
3 : 0
Фулхэм
Матч завершен
Суонси
2 : 2
Сандерленд
Матч завершен
Тоттенхэм
1 : 1
Норвич Сити
Матч завершен
Вест Бромвич
2 : 0
Эвертон
Матч завершен
Уиган Атлетик
2 : 2
Сток Сити
Матч завершен
Манчестер Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 3 тур
Сельта
2 : 0
Осасуна
Матч завершен
Сарагоса
0 : 1
Малага
Матч завершен
Депортиво
1 : 1
Хетафе
Матч завершен
Мальорка
1 : 0
Реал Сосьедад
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 2 тур
Торино
3 : 0
Пескара
Матч завершен
Болонья
1 : 3
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 2 тур
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
Матч завершен
Байер
2 : 0
Фрайбург
Матч завершен
Вердер
2 : 0
Гамбург
Матч завершен
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Хоффенхайм
0 : 4
Айнтрахт
Матч завершен
Фортуна
0 : 0
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 4 тур
Лион
3 : 2
Валансьен
Матч завершен
Аяччо
2 : 0
Эвиан
Матч завершен
Бастия
0 : 3
Сент-Этьен
Матч завершен
Брест
2 : 1
Труа
Матч завершен
Лорьян
3 : 0
Нанси
Матч завершен
Сошо
1 : 3
Монпелье
Матч завершен
Тулуза
1 : 1
Реймс
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 7 тур
Краснодар (мол)
2 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
5 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
2 : 4
Анжи (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
2 : 3
Спартак М (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 4 тур
Миллуолл
3 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
Бернли
1 : 3
Брайтон
Матч завершен
Халл Сити
3 : 1
Болтон
Матч завершен
Ипсвич Таун
2 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Ноттингем Форест
2 : 1
Чарльтон
Матч завершен
Барнсли
1 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
Бирмингем Сити
1 : 0
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
Дерби Каунти
5 : 1
Уотфорд
Матч завершен
Кристал Пэлас
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Лидс
3 : 3
Блэкберн
Матч завершен
Лестер
1 : 0
Блэкпул
Матч завершен
США. МЛС 2012
Портленд
1 : 0
Колорадо
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 8 тур
Кривбасс
1 : 2
Мариуполь
Матч завершен
Карпаты
0 : 1
Металлург
Матч завершен
Черноморец
2 : 1
Заря
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 3 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
Антальяспор
Матч завершен
Кайсериспор
1 : 1
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Карабюкспор
0 : 3
Бешикташ
Матч завершен
Элазигспор
0 : 3
Касымпаша
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2012/2013), 7 тур
Рид
0 : 1
Штурм
Матч завершен
Винер-Нойштадт
0 : 2
Аустрия
Матч завершен
Адмира Ваккер
0 : 4
Зальцбург
Матч завершен
Адмира
1 : 1
Вольфсберг
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 23 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
Нафтан
Матч завершен
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 6 тур
Мехелен
0 : 2
Матч завершен
Шарлеруа
1 : 1
Гент
Матч завершен
Зюлте-Варегем
2 : 4
Монс
Матч завершен
Льерс
1 : 1
Оуд-Хеверли
Матч завершен
Ваасланд-Беверен
2 : 0
Серкль Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 8 тур
Силькеборг
0 : 4
Орхус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 4 тур
Рода
3 : 0
Виллем II
Матч завершен
Зволле
0 : 4
НЕК
Матч завершен
Ваалвейк
1 : 1
Хераклес
Матч завершен
НАК Бреда
1 : 1
Утрехт
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
Эшторил
Матч завершен
Ольяненси
2 : 3
Порту
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 8 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
Грассхоппер
Матч завершен
Сьон
0 : 3
Санкт-Галлен
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 5 тур
Абердин
0 : 0
Сент-Миррен
Матч завершен
Селтик
2 : 2
Хиберниан
Матч завершен
Росс Каунти
0 : 0
Килмарнок
Матч завершен
Сент-Джонстон
0 : 0
Данди Юнайтед
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 6 тур
3 : 1
Динамо
Матч завершен
Пршибрам
0 : 1
Словацко
Матч завершен
Баник
1 : 2
Сигма
Матч завершен