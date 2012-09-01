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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 01 сентября 2012
Рубин
01.09.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
69'
Х. Саломон Рондон
13'
Э. Ндоасель
86'
М. Митришев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Вторая желтая
С. Боккетти
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Митришев
Пас отдал
П. Польчак
85'
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
С. Боккетти
85'
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
69'
68'
Замена
М. Митришев
️️️️
Маурисио
Замена
В. Дядюн
️️️️
П. Орбаис
63'
Замена
Г. Торе
️️️️
Г. Карадениз
59'
53'
Желтая карточка
П. Польчак
49'
Желтая карточка
Адилсон
36'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Р. Уциев
35'
Замена
П. Польчак
️️️️
А. Феррейра
35'
Травма
Р. Уциев
33'
Травма
А. Феррейра
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ндоасель
Пас отдал
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
ЦП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
16
Боккетти
23
Кузьмин
10
Натхо
6
Орбаис
61
Карадениз
26
Еременко
7
Рязанцев
23
Рондон
4-1-3-2
31
Годзюр
40
Уциев
25
Йиранек
5
Феррейра
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
40
Благо
10
Лебеденко
80
Ндоасель
61
Карадениз
30
Торе
30
Торе
61
Карадениз
6
Орбаис
17
Дядюн
17
Дядюн
6
Орбаис
40
Уциев
33
Ятченко
33
Ятченко
40
Уциев
5
Феррейра
24
Польчак
24
Польчак
5
Феррейра
8
Маурисио
95
Митришев
95
Митришев
8
Маурисио
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Антон Амельченко
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Рубин - Ахмат
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 13:45 (прямая)
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