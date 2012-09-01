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Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 сентября 2012
Манчестер Сити
01.09.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
14'
Я. Туре
60'
Э. Джеко
90+2'
К. Тевес
58'
Б. Замора
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:1!
К. Тевес
Пас отдал
Э. Джеко
90'
+2
Замена
А. Разак
️️️️
С. Насри
88'
85'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Э. Гранеро
84'
Желтая карточка
Б. Замора
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
81'
Замена
К. Туре
️️️️
П. Хавьер Сабалета
75'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
74'
71'
Замена
К. Дайер
️️️️
А. Форлин
66'
Замена
Н. Онуоха
️️️️
А. Фердинанд
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Тевес
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Замора
Пас отдал
Э. Джонсон
Желтая карточка
А. Коларов
44'
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
К. Тевес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
14
Насри
6
Родуэлл
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
32
Тевес
4-4-2
31
Грин
2
Фабио
17
Нельсен
35
Фердинанд
3
Босингва
98
Райт-Филлипс
18
Форлин
23
Гранеро
33
Пак Джи Сун
17
Джонсон
25
Замора
5
Сабалета
2
Туре
2
Туре
5
Сабалета
14
Насри
29
Разак
29
Разак
14
Насри
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
35
Фердинанд
5
Онуоха
5
Онуоха
35
Фердинанд
18
Форлин
18
Дайер
18
Дайер
18
Форлин
23
Гранеро
12
Сиссе
12
Сиссе
23
Гранеро
Остались в запасе
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
28
Брайн Мерфи
ВР
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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