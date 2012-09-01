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Торпедо Вл - Химик
Торпедо Вл - Химик: онлайн-трансляция 01 сентября 2012
Торпедо Вл
01.09.2012, суббота, 00:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Тех. поражение
Химик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо Вл - Химик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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01.11.2026
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25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Стадион:
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