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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ростов
Волга - Ростов: обзор матча 01 сентября 2012
Волга
01.09.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
87'
А. Сапогов
9'
Д. Блатняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ростов
90'
+2
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Блатняк
90'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Шешуков
ГОЛ! 1:1!
А. Сапогов
Пас отдал
Ш. Асильдаров
87'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Р. Аджинджал
71'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
65'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Каряка
53'
Желтая карточка
А. Каряка
49'
Замена
А. Белозеров
️️️️
Ш. Бибилов
37'
30'
Пенальти не реализован!
Д. Блатняк
Красная карточка
А. Буйволов
29'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Блатняк
Пас отдал
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
83
Александр Харитонов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
5
Андрей Каряка
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-4-2
31
Абаев
83
Харитонов
25
Буйволов
88
Григалава
6
Полянин
78
Максимов
20
Аджинджал
9
Шуленин
5
Каряка
7
Сапогов
21
Бибилов
4-2-3-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
19
Салата
0
Дьяков
3
Гетигежев
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
30
Кочиш
19
Блатняк
16
Голенда
21
Бибилов
63
Белозеров
63
Белозеров
21
Бибилов
20
Аджинджал
9
Асильдаров
9
Асильдаров
20
Аджинджал
5
Каряка
11
Саркисов
11
Саркисов
5
Каряка
7
Шешуков
7
Белоусов
7
Белоусов
7
Шешуков
19
Блатняк
7
Полоз
7
Полоз
19
Блатняк
Остались в запасе
Волга
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Волга - Ростов
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кобзев Антон (г. Москва) Назаров Владислав (г. Невинномысск)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 16:15 (прямая)
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