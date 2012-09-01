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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Пескара
Торино - Пескара: обзор матча 01 сентября 2012
Торино
01.09.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Пескара
34'
А. Сгринья
59'
М. Бриги
63'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Пескара
90'
Желтая карточка
М. Блази
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Бьянки
78'
75'
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Э. Касчионе
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Стеванович
72'
Замена
М. Мильорини
️️️️
А. Сгринья
64'
ГОЛ! 3:0!
Р. Бьянки
Пас отдал
С. Масиелло
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Бриги
Пас отдал
А. Сгринья
59'
46'
Замена
А. Вукушич
️️️️
Жонатас
ГОЛ! 1:0!
А. Сгринья
Пас отдал
Р. Бьянки
34'
29'
Замена
С. Романьоли
️️️️
Д. Капрари
Пенальти не реализован!
Р. Бьянки
28'
27'
Красная карточка
К. Терлицци
Желтая карточка
М. Дармиан
18'
17'
Желтая карточка
Д. Занон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
53
Марко Мильорини
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Пескара
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
21
Огбонна
15
Глик
36
Дармиан
11
Сантана
4
Бриги
91
Стеванович
69
Меджиорини
9
Бьянки
80
Сгринья
4-4-2
1
Перин
2
Занон
88
Терлицци
19
Капуано
15
Боккетти
8
Бьярнасон
34
Касчионе
26
Блази
7
Вайсс
10
Капрари
9
Жонатас
80
Сгринья
53
Мильорини
53
Мильорини
80
Сгринья
91
Стеванович
7
Черчи
7
Черчи
91
Стеванович
9
Бьянки
18
Сансоне
18
Сансоне
9
Бьянки
10
Капрари
6
Романьоли
6
Романьоли
10
Капрари
34
Касчионе
18
Колуччи
18
Колуччи
34
Касчионе
9
Жонатас
77
Вукушич
77
Вукушич
9
Жонатас
Остались в запасе
Торино
Пескара
1
Альфред Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Торино - Пескара
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Олимпико
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