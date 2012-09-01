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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Хетафе
Депортиво - Хетафе: обзор матча 01 сентября 2012
Депортиво
01.09.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
6'
Рики
26'
А. Баррада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Хетафе
90'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Колунга
Замена
А. Сантуш
️️️️
Х. Домингес
83'
65'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Лафита
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Карлос Валерон
60'
55'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
А. Агилар
53'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Б. Гама
51'
Желтая карточка
А. Айтами
48'
42'
Желтая карточка
Мичел
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Баррада
Пас отдал
А. Колунга
ГОЛ! 1:0!
Рики
Пас отдал
Пицци
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ОП
8
Мичел
ОП
7
Анхель Лафита
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ПП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
6
Эвалдо
16
Айтами
24
Марчена
19
Пабло
16
Гама
28
Домингес
21
Агилар
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
4-2-2-1-1
13
Мойя
20
Валера
22
Лопо
4
Алексис
23
Торрес
25
Торрес
8
Мичел
10
Баррада
7
Лафита
14
Леон
27
Колунга
28
Домингес
8
Сантуш
8
Сантуш
28
Домингес
16
Гама
17
Камуньяс
17
Камуньяс
16
Гама
21
Валерон
7
Оливейра
7
Оливейра
21
Валерон
7
Лафита
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Лафита
27
Колунга
22
Родригес
22
Родригес
27
Колунга
27
Колунга
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Колунга
Остались в запасе
Депортиво
Хетафе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Депортиво - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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