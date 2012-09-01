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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 01 сентября 2012
Вердер
01.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
52'
А. Хант (П)
67'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
Замена
Д. Акпала
️️️️
К. Де Брюйне
86'
80'
Желтая карточка
Р. Теше
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Арнаутович
80'
70'
Замена
М. Берг
️️️️
И. Иличевич
70'
Замена
М. Байстер
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
А. Хант
67'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Э. Элиа
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хант
52'
46'
Замена
Р. Теше
️️️️
М. Бадель
Пенальти не реализован!
А. Хант
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
18
Нильс Петерсен
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
8
Клеменс Фритц
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Милиц
18
Петерсен
19
Папастатопулос
4
Предль
23
Гебре Селасси
8
Фритц
11
Элиа
16
Юнузович
14
Хант
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
4-4-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
25
Брума
3
Аого
28
Мансьенн
47
Бадель
8
Ирачек
16
Иличевич
7
Янсен
7
Сон
9
Руднев
11
Элиа
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Элиа
7
Де Брюйне
17
Акпала
17
Акпала
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
7
Арнаутович
47
Бадель
8
Теше
8
Теше
47
Бадель
7
Сон
9
Байстер
9
Байстер
7
Сон
16
Иличевич
33
Берг
33
Берг
16
Иличевич
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вердер - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Везерстадион
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