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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Боруссия М
Фортуна - Боруссия М: обзор матча 01 сентября 2012
Фортуна
01.09.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Боруссия М
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Воронин
90'
87'
Желтая карточка
М. тер Стеген
Желтая карточка
Д. Шахин
87'
81'
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Р. Гарбущевски
️️️️
А. Беллингаузен
76'
74'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Т. Чигерчи
68'
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
Замена
Д. Шахин
️️️️
Ш. Райзингер
60'
58'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Р. Крузе
45'
Желтая карточка
А. Беллингаузен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Йенс Лангенеке
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
32
Бастиан Мюллер
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
6
Лангенеке
13
Малезас
15
ван ден Берг
28
Левелс
11
Беллингаузен
7
Финк
13
Бодзек
10
Крузе
0
Воронин
27
Райзингер
3-4-1-1-1
1
тер Стеген
3
Дамс
39
Штранцль
6
Нордтвейт
24
Янчке
38
Чигерчи
34
Джака
18
Домингес
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
0
Воронин
10
Илсе
10
Илсе
0
Воронин
11
Беллингаузен
7
Гарбущевски
7
Гарбущевски
11
Беллингаузен
27
Райзингер
9
Шахин
9
Шахин
27
Райзингер
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
26
де Йонг
9
Ханке
9
Ханке
26
де Йонг
38
Чигерчи
10
Хргота
10
Хргота
38
Чигерчи
Остались в запасе
Фортуна
Боруссия М
32
Бастиан Мюллер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
29
Хуанан
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
Главный тренер
Норберт Майер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
32
Бастиан Мюллер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
29
Хуанан
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фортуна - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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