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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 01 сентября 2012
Карпаты
01.09.2012, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
59'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
89'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Соарес
83'
Желтая карточка
Г. Нельсон
Замена
Н. Жовтюк
️️️️
Г. Балажиц
72'
Желтая карточка
Г. Балажиц
66'
Замена
Л. Кения
️️️️
П. Ксенз
63'
Желтая карточка
М. Богатинов
60'
Желтая карточка
С. Гирский
59'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Соарес
56'
Замена
Г. Нельсон
️️️️
В. Иванко
55'
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
С. Гирский
️️️️
М. Кополовец
46'
37'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Красная карточка
А. Касьян
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Павел Ксенз
ЛП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
14
Семир Штилич
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
15
Драман Траоре
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
99
Леван Кения
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
43
Павел Грищенко
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Богатинов
18
Кополовец
32
Пластун
6
Балажиц
43
Озаркив
19
Ткачук
19
Ксенз
16
Худобяк
14
Штилич
7
Лукас
19
Касьян
3-2-3-2
13
Бандура
6
Морозюк
4
Воловик
22
Барановский
10
Лазич
84
Голайдо
17
Соарес
15
Траоре
19
Мкртчян
18
Мораес
19
Иванко
18
Кополовец
41
Гирский
41
Гирский
18
Кополовец
6
Балажиц
4
Жовтюк
4
Жовтюк
6
Балажиц
19
Ксенз
99
Кения
99
Кения
19
Ксенз
17
Соарес
17
Едигарян
17
Едигарян
17
Соарес
19
Иванко
8
Нельсон
8
Нельсон
19
Иванко
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
36
Владимир Гудыма
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Александр Мусиенко
ВР
43
Павел Грищенко
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Мусиенко
ВР
43
Павел Грищенко
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Карпаты - Металлург
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Украина
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