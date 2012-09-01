Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 01 сентября 2012
Черноморец
01.09.2012, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Заря
41'
А. Диденко
56'
Л. Бурдужан
29'
П. Худзик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Заря
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
В. Балашов
89'
76'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Диденко
68'
63'
Замена
Д. Липартия
️️️️
И. Коротецкий
ГОЛ! 2:1!
Л. Бурдужан
Пас отдал
Л. Матос
56'
53'
Желтая карточка
И. Коротецкий
Желтая карточка
П. Кутас
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Диденко
41'
Желтая карточка
С. Политыло
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Худзик
Пас отдал
Л. Идахор
28'
Замена
Д. Козаченко
️️️️
В. Постранский
24'
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
Л. Матос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Анатолий Диденко
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
39
Денис Васин
ЦФ
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
55
Иван Родич
АП
99
Данило
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Безотосный
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
5
Бергер
70
Минейро
77
Кутас
8
Ковальчук
89
Политыло
27
Балашов
9
Диденко
31
Бурдужан
3-1-5-1
12
Постранский
13
Коротецкий
44
Шунич
12
Игнатьевич
4
Чайковский
22
Любенович
2
Галюза
6
Каменюка
35
Грицай
7
Худзик
11
Идахор
9
Диденко
21
Бобко
21
Бобко
9
Диденко
27
Балашов
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
27
Балашов
12
Постранский
30
Козаченко
30
Козаченко
12
Постранский
13
Коротецкий
29
Белый
29
Белый
13
Коротецкий
13
Коротецкий
13
Липартия
13
Липартия
13
Коротецкий
Остались в запасе
Черноморец
Заря
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
55
Иван Родич
АП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
55
Иван Родич
АП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Черноморец - Заря
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Заря
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+