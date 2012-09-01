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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Малага
Сарагоса - Малага: обзор матча 01 сентября 2012
Сарагоса
01.09.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Малага
58'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Малага
90'
Желтая карточка
Х. Савиола
90'
Замена
С. Санчес
️️️️
Иско
84'
Желтая карточка
Дуда
81'
Замена
Дуда
️️️️
Хоакин
74'
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Х. Орти
️️️️
П. Монтанье
74'
Замена
К. Аранда
️️️️
Ромарик
63'
Замена
В. Родригес
️️️️
Л. Уилчез
60'
Желтая карточка
Х. Мари
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
И. Камачо
Пас отдал
Элизеу
46'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Ф. Олинга
32'
Желтая карточка
Н. Монреаль
30'
Желтая карточка
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
5
Ромарик
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Стефан Бабович
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-3-1
13
Роберто
22
Абрахам
3
Паредес
6
Гони Байо
27
Гонсалес
6
Хосе Мари
77
Пинтер
18
Уилчез
5
Ромарик
18
Монтанье
9
Поштига
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
18
Монреаль
4
Камачо
28
Тулалан
17
Хоакин
22
Иско
8
Олинга
18
Монтанье
34
Орти
34
Орти
18
Монтанье
18
Уилчез
8
Родригес
8
Родригес
18
Уилчез
5
Ромарик
7
Аранда
7
Аранда
5
Ромарик
22
Иско
20
Санчес
20
Санчес
22
Иско
17
Хоакин
17
Дуда
17
Дуда
17
Хоакин
8
Олинга
16
Савиола
16
Савиола
8
Олинга
Остались в запасе
Сарагоса
Малага
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Статистика матча Сарагоса - Малага
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Ромареда
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