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Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 01 сентября 2012
Суонси
01.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
45+1'
У. Раутледж
66'
Мичу
40'
С. Флетчер
45+7'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сандерленд
84'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Сессеньон
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Мичу
79'
Замена
А. Тейт
️️️️
У. Раутледж
73'
Красная карточка
Чико
71'
66'
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 2:2!
Мичу
Пас отдал
Д. Де Гузман
66'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
55'
45'
+7
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Ларссон
ГОЛ! 1:1!
У. Раутледж
Пас отдал
Н. Дайер
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
39'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Л. Каттермол
24'
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Н. Тэйлор
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
11
Адам Джонсон
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ворм
3
Тэйлор
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Грэм
12
Дайер
25
Мичу
4-5-1
22
Миньоле
8
Гарднер
3
Куэльяр
16
О'Ши
11
Джонсон
7
Ларссон
6
Каттермол
4
Коулбэк
26
Флетчер
16
МакКлин
29
Сессеньон
3
Тэйлор
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Тэйлор
15
Раутледж
5
Тейт
5
Тейт
15
Раутледж
25
Мичу
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
25
Мичу
6
Каттермол
7
Мейлер
7
Мейлер
6
Каттермол
26
Флетчер
28
Саа
28
Саа
26
Флетчер
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
29
Сессеньон
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
25
Герхард Треммель
ВР
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Суонси - Сандерленд
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Либерти
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