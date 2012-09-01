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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Эвиан
Аяччо - Эвиан: обзор матча 01 сентября 2012
Аяччо
01.09.2012, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Эвиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аяччо - Эвиан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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Аяччо
Эвиан
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
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Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
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2023.10.23 19:45
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2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
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«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
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«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
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2016.02.26 18:35
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Менса стал игроком «Анжи»
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2016.02.22 13:07
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