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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Мариуполь
Кривбасс - Мариуполь: обзор матча 01 сентября 2012
Кривбасс
01.09.2012, суббота, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
51'
М. Бартулович
48'
К. Кравченко
50'
Д. Таргамадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Мариуполь
90'
+2
Замена
А. Пуканыч
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
М. Бартулович
90'
85'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
Д. Таргамадзе
Замена
А. Яколиш
️️️️
Д. Лепа
80'
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Р. Валеев
74'
Желтая карточка
Д. Дедечко
72'
59'
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Кравченко
Замена
А. Антонов
️️️️
С. Самодин
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Бартулович
Пас отдал
Д. Лепа
51'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Таргамадзе
Пас отдал
Т. Окриашвили
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Кравченко
Желтая карточка
Б. Шершун
45'
+1
38'
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
С. Балич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
3
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ПЗ
90
Кирилл Петров
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
69
Алексей Антонов
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-3-3
1
Рева
74
Балич
3
Лобжанидзе
23
Шершун
22
Лисицкий
90
Петров
69
Дедечко
88
Валеев
11
Лепа
21
Бартулович
22
Самодин
4-5-1
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
5
Путивцев
19
Федотов
30
Окриашвили
99
Ярошенко
24
Гречишкин
99
Таргамадзе
24
Кравченко
11
Лепа
70
Яколиш
70
Яколиш
11
Лепа
22
Самодин
69
Антонов
69
Антонов
22
Самодин
88
Валеев
9
Йеслинек
9
Йеслинек
88
Валеев
24
Кравченко
13
Яворский
13
Яворский
24
Кравченко
99
Таргамадзе
9
Кожанов
9
Кожанов
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
27
Пуканыч
27
Пуканыч
99
Ярошенко
Остались в запасе
Кривбасс
Мариуполь
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Кривбасс - Мариуполь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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