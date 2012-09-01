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Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 01 сентября 2012
Тоттенхэм
01.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
68'
М. Дембеле
85'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
Красная карточка
Т. Хаддлстоун
89'
Желтая карточка
Г. Бэйл
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Р. Мартин
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Дефо
82'
73'
Замена
С. Морисон
️️️️
С. Джексон
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Дефо
68'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Г. Сигурдссон
57'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Сандро
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
14
Вертонген
2
Уокер
8
Ливермор
30
Сандро
12
Леннон
18
Бэйл
10
Сигурдссон
9
Дефо
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
25
Барнетт
4
Бассонг
22
Гарридо
23
Снодграсс
16
Хаусон
4
Джонсон
13
Пилкингтон
11
Джексон
27
Холт
9
Дефо
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
9
Дефо
30
Сандро
8
Дембеле
8
Дембеле
30
Сандро
10
Сигурдссон
25
Адебайор
25
Адебайор
10
Сигурдссон
11
Джексон
20
Морисон
20
Морисон
11
Джексон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
23
Карло Кудичини
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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