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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кубань (мол)
Динамо (мол) - Кубань (мол): обзор матча 01 сентября 2012
Динамо (мол)
01.09.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
5 : 0
Завершен
Кубань (мол)
15'
А. Панюков (П)
48'
А. Ильин
50'
П. Соломатин
69'
П. Соломатин
79'
В. Комисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
Р. Еремеев
90'
Желтая карточка
И. Соловьев
90'
88'
Желтая карточка
К. Халваши
82'
Замена
С. Химов
️️️️
В. Щучкин
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Генералов
81'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
В. Комисов
79'
Замена
И. Соловьев
️️️️
О. Баккал
74'
Замена
П. Евсеев
️️️️
Н. Сергеев
74'
72'
Желтая карточка
Е. Касьянов
Замена
Д. Отставнов
️️️️
П. Соломатин
69'
ГОЛ! 4:0!
П. Соломатин
69'
67'
Желтая карточка
В. Щучкин
Желтая карточка
О. Баккал
63'
63'
Замена
А. Каглюк
️️️️
М. Малыш
Желтая карточка
А. Ропотан
60'
55'
Замена
Е. Касьянов
️️️️
А. Геворкян
ГОЛ! 3:0!
П. Соломатин
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Ильин
48'
46'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Л. Коноплев
46'
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
А. Рогочий
Замена
И. Шитов
️️️️
Д. Живоглядов
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
Д. Колодин
46'
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Панюков
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Панюков
15'
14'
Желтая карточка
Ж. Соблиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
4-4-2
54
Генералов
18
Морозов
5
Сергеев
8
Колодин
27
Живоглядов
17
Комисов
19
Ропотан
17
Баккал
13
Еремеев
11
Панюков
31
Соломатин
4-3-1-2
1
Намашко
70
Щучкин
55
Соблиров
14
Рогочий
8
Бугаев
7
Коноплев
5
Халваши
23
Соснин
17
Малыш
76
Постаногов
61
Геворкян
11
Панюков
35
Ильин
35
Ильин
11
Панюков
5
Сергеев
5
Евсеев
5
Евсеев
5
Сергеев
8
Колодин
17
Иванов
17
Иванов
8
Колодин
54
Генералов
31
Лещук
31
Лещук
54
Генералов
27
Живоглядов
24
Шитов
24
Шитов
27
Живоглядов
17
Баккал
9
Соловьев
9
Соловьев
17
Баккал
31
Соломатин
26
Отставнов
26
Отставнов
31
Соломатин
7
Коноплев
44
Журавлев
44
Журавлев
7
Коноплев
17
Малыш
94
Каглюк
94
Каглюк
17
Малыш
70
Щучкин
79
Химов
79
Химов
70
Щучкин
14
Рогочий
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
14
Рогочий
61
Геворкян
91
Касьянов
91
Касьянов
61
Геворкян
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кубань (мол)
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кубань (мол)
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
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