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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 01 сентября 2012
Байер
01.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
8'
Г. Кастро
54'
Ф. Вольшайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
Замена
Д. Швааб
️️️️
Д. Карвахаль
86'
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Шюррле
82'
79'
Желтая карточка
К. Геде
Желтая карточка
Ш. Райнарц
77'
76'
Замена
Э. Кальвенте
️️️️
М. Муйджа
71'
Замена
Г. Дембеле
️️️️
М. Крузе
ГОЛ! 2:0!
Ф. Вольшайд
Пас отдал
Г. Кастро
54'
53'
Замена
Э. Йендришек
️️️️
В. Хеденстад
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
3
Кадлец
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
3-2-3-1
1
Бауманн
3
Дианье
25
Сорг
6
Хеденстад
23
Муйджа
28
Гинтер
9
Фрайс
16
Макиади
31
Геде
10
Крузе
14
Карвахаль
5
Швааб
5
Швааб
14
Карвахаль
20
Шюррле
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Шюррле
23
Муйджа
24
Кальвенте
24
Кальвенте
23
Муйджа
6
Хеденстад
26
Йендришек
26
Йендришек
6
Хеденстад
10
Крузе
11
Дембеле
11
Дембеле
10
Крузе
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Бай-Арена
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