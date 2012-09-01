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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия Д
Нюрнберг - Боруссия Д: обзор матча 01 сентября 2012
Нюрнберг
01.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
31'
Т. Пекхарт
40'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия Д
90'
+1
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Р. Мак
90'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
А. Эссвайн
88'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
82'
79'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Р. Вайденфеллер
72'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
71'
Желтая карточка
Л. Пищек
Желтая карточка
Х. Балич
70'
Желтая карточка
Т. Клозе
65'
64'
Замена
М. Гетце
️️️️
И. Перишич
40'
ГОЛ! 1:1!
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:0!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Х. Кийотаке
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-3-2-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
5
Балич
3
Симонс
35
Эссвайн
21
Мак
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
5
Кель
18
Ройс
14
Перишич
9
Левандовски
21
Мак
8
Фойлнер
8
Фойлнер
21
Мак
35
Эссвайн
10
Гебхарт
10
Гебхарт
35
Эссвайн
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
1
Вайденфеллер
6
Гросскройц
6
Гросскройц
1
Вайденфеллер
14
Перишич
27
Гетце
27
Гетце
14
Перишич
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия Д
4
Маркос Антонио
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
4
Маркос Антонио
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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