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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 01 сентября 2012
Вест Бромвич
01.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
65'
Ш. Лонг
82'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
ГОЛ! 2:0!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Брант
82'
Замена
К. Брант
️️️️
Ш. Лонг
75'
73'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ф. Невилл
71'
Желтая карточка
М. Феллайни
70'
Желтая карточка
Ф. Невилл
66'
Желтая карточка
С. Дистен
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
П. Одемвингие
65'
62'
Замена
К. Миральяс
️️️️
С. Нейсмит
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Г. Дорранс
58'
Замена
Б. Джонс
️️️️
С. Рид
53'
Желтая карточка
С. Рид
47'
36'
Желтая карточка
Т. Хибберт
20'
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Д. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
18
Рид
7
Моррисон
21
Мулумбу
18
Дорранс
22
Якоб
7
Лонг
32
Фортуне
4-3-1-1
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
24
Гибсон
14
Нейсмит
25
Феллайни
18
Елавич
18
Рид
2
Джонс
2
Джонс
18
Рид
7
Лонг
11
Брант
11
Брант
7
Лонг
18
Дорранс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
18
Дорранс
24
Гибсон
2
Хибберт
2
Хибберт
24
Гибсон
14
Нейсмит
87
Миральяс
87
Миральяс
14
Нейсмит
18
Невилл
28
Аничебе
28
Аничебе
18
Невилл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
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