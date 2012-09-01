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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 01 сентября 2012
Болонья
01.09.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Милан
41'
А. Диаманти (П)
16'
Д. Паццини (П)
77'
Д. Паццини
85'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
90'
+1
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Паццини
85'
ГОЛ! 1:3!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Ночерино
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Пациенца
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
68'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
67'
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
А. Джилардино
️️️️
Р. Аквафреска
61'
58'
Желтая карточка
Д. Паццини
41'
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Р. Монтоливо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Диаманти
41'
28'
Желтая карточка
М. Амброзини
24'
Желтая карточка
Д. Бонера
18'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Паццини
Желтая карточка
Н. Черубин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЛП
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
16
Марко Мотта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
30
Альярди
3
Морлео
15
Антонссон
3
Черубин
45
Карвальо
24
Пациенца
8
Таидер
17
Гуаренте
16
Мотта
23
Диаманти
99
Аквафреска
4-3-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
23
Бонера
15
Ачерби
7
Антонини
18
Монтоливо
90
Амброзини
23
Ночерино
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
99
Аквафреска
19
Джилардино
19
Джилардино
99
Аквафреска
24
Пациенца
11
Габбиадини
11
Габбиадини
24
Пациенца
18
Монтоливо
34
Де Йонг
34
Де Йонг
18
Монтоливо
11
Паццини
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Паццини
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
9
Кркич
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Болонья
Милан
20
Матиас Аберо
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Милан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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