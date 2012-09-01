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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кристал Пэлас - Шеффилд Уэнсдэй
Кристал Пэлас - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 01 сентября 2012
Кристал Пэлас
01.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кристал Пэлас - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
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2 : 0
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28.10.2026
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25.10.2026
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- : -
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1 : 1
01.11.2026
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1 : 1
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Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
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17.10.2026
Уимблдон
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