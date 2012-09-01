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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 01 сентября 2012
Краснодар (мол)
01.09.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
13'
Е. Шипицин
31'
К. Морозов
42'
К. Базелюк
82'
П. Тен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
90'
Желтая карточка
Г. Засеев
Замена
Р. Зябиров
️️️️
С. Хмелевской
90'
Желтая карточка
Н. Комличенко
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Тен
Желтая карточка
О. Михайлов
81'
74'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
Н. Комличенко
️️️️
М. Ермаков
70'
65'
Замена
Л. Адамс
️️️️
А. Попов
60'
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Налетов
Замена
М. Серегин
️️️️
П. Марушко
58'
50'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
С. Федотов
46'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Г. Багдасарян
46'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Инсунг
Замена
А. Ерохин
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
А. Мартынович
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
Е. Городов
️️️️
Н. Ревишвили
46'
42'
ГОЛ! 2:1!
К. Базелюк
ГОЛ! 2:0!
К. Морозов
31'
Желтая карточка
С. Хмелевской
20'
Желтая карточка
Е. Шипицин
14'
ГОЛ! 1:0!
Е. Шипицин
13'
12'
Желтая карточка
В. Васин
Желтая карточка
М. Ермаков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
ЦСКА (мол)
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-1-4-2
77
Ревишвили
2
Хмелевской
67
Михайлов
13
Марков
5
Морозов
59
Ермаков
21
Ахриев
25
Шипицин
45
Гарипов
14
Аппаев
53
Марушко
4-1-2-3
1
Помазун
8
Федотов
5
Васин
92
Налетов
22
Тен
7
Засеев
18
Попов
77
Инсунг
10
Базелюк
10
Амбарцумян
94
Багдасарян
53
Марушко
15
Серегин
15
Серегин
53
Марушко
2
Хмелевской
52
Зябиров
52
Зябиров
2
Хмелевской
77
Ревишвили
1
Городов
1
Городов
77
Ревишвили
13
Марков
14
Мартынович
14
Мартынович
13
Марков
14
Аппаев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Аппаев
59
Ермаков
27
Комличенко
27
Комличенко
59
Ермаков
77
Инсунг
31
Литвинов
31
Литвинов
77
Инсунг
18
Попов
33
Адамс
33
Адамс
18
Попов
94
Багдасарян
11
Дергачев
11
Дергачев
94
Багдасарян
92
Налетов
20
Полюткин
20
Полюткин
92
Налетов
8
Федотов
40
Бавин
40
Бавин
8
Федотов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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