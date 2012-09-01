Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 01 сентября 2012
Кр. Советов (мол)
01.09.2012, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 4
Завершен
Анжи (мол)
65'
Д. Салов
80'
М. Палиенко
28'
С. Сердеров
49'
С. Сердеров
64'
С. Сердеров
76'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
90'
+5
Замена
М. Саидов
️️️️
С. Сердеров
90'
+4
Замена
Г. Алданов
️️️️
Г. Магомедов
90'
+1
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Загиров
84'
Желтая карточка
И. Абдулавов
80'
Желтая карточка
И. Сулейманов
ГОЛ! 2:4!
М. Палиенко
80'
76'
ГОЛ! 1:4!
С. Сердеров
70'
Желтая карточка
Г. Магомедов
Замена
Д. Дюжков
️️️️
С. Сипатов
69'
Замена
О. Роганов
️️️️
П. Семиняка
68'
ГОЛ! 1:3!
Д. Салов
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
С. Сердеров
Желтая карточка
М. Убайдулаев
57'
53'
Желтая карточка
М. Гамидов
Замена
Д. Салов
️️️️
А. Быковцов
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Сердеров
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
А. Елисеев
46'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Р. Григорян
46'
37'
Желтая карточка
М. Загиров
Желтая карточка
С. Божин
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердеров
Желтая карточка
Р. Григорян
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
97
Федор Алексенко
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
59
Дмитрий Салов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
70
Денис Дюжков
ЦФ
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-4-1-1
31
Федоров
92
Голубев
87
Быковцов
47
Божин
58
Аббасов
33
Клягин
4
Елисеев
28
Григорян
34
Семиняка
99
Палиенко
17
Сипатов
2-4-4
1
Дженетов
44
Курбанов
44
Удунян
66
Сулейманов
24
Расулов
38
Гамидов
52
Магомедов
28
Сердеров
99
Абдулавов
92
Мирзаев
71
Загиров
4
Елисеев
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
4
Елисеев
34
Семиняка
43
Роганов
43
Роганов
34
Семиняка
28
Григорян
18
Кертанов
18
Кертанов
28
Григорян
17
Сипатов
70
Дюжков
70
Дюжков
17
Сипатов
87
Быковцов
59
Салов
59
Салов
87
Быковцов
52
Магомедов
34
Алданов
34
Алданов
52
Магомедов
71
Загиров
80
Корголоев
80
Корголоев
71
Загиров
28
Сердеров
59
Саидов
59
Саидов
28
Сердеров
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
97
Федор Алексенко
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
97
Федор Алексенко
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+