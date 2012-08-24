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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 24 августа 2012
Амкар (мол)
24.08.2012, пятница, 11:30
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
16'
С. Матяш
24'
С. Матяш
79'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Данилов
90'
Замена
А. Гордеев
️️️️
А. Придюк
88'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Панцырев
87'
Желтая карточка
Б. Идову
85'
84'
Замена
О. Михайлов
️️️️
М. Серегин
Замена
Д. Зуев
️️️️
С. Гаращенков
83'
Вторая желтая
Е. Тюкалов
82'
ГОЛ! 3:0!
Е. Тюкалов
79'
Замена
М. Лаук
️️️️
С. Матяш
75'
Замена
И. Кричмар
️️️️
В. Алейников
69'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Гагиты
68'
66'
Замена
П. Марушко
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
Е. Тюкалов
60'
Желтая карточка
Н. Пермяков
52'
51'
Желтая карточка
С. Хмелевской
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Е. Андриенко
46'
Замена
И. Петров
️️️️
Н. Комличенко
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Матяш
16'
14'
Желтая карточка
К. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Евгений Андриенко
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
Краснодар (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
53
Павел Марушко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-1-1-2
35
Данилов
18
Гаращенков
44
Пермяков
25
Смирнов
30
Идову
38
Алейников
45
Придюк
36
Панцырев
7
Тюкалов
10
Матяш
73
Гагиты
1-1-5-1-2
1
Городов
2
Хмелевской
5
Морозов
41
Андриенко
21
Ахриев
59
Ермаков
25
Шипицин
45
Гарипов
21
Ерохин
27
Комличенко
15
Серегин
73
Гагиты
10
Козлов
10
Козлов
73
Гагиты
38
Алейников
2
Кричмар
2
Кричмар
38
Алейников
36
Панцырев
96
Чухланцев
96
Чухланцев
36
Панцырев
45
Придюк
26
Гордеев
26
Гордеев
45
Придюк
10
Матяш
10
Лаук
10
Лаук
10
Матяш
18
Гаращенков
77
Зуев
77
Зуев
18
Гаращенков
35
Данилов
88
Федотов
88
Федотов
35
Данилов
21
Ерохин
53
Марушко
53
Марушко
21
Ерохин
15
Серегин
67
Михайлов
67
Михайлов
15
Серегин
27
Комличенко
10
Петров
10
Петров
27
Комличенко
41
Андриенко
14
Аппаев
14
Аппаев
41
Андриенко
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
Главный тренер
Константин Парамонов
1
Савелий Толстопятов
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Савелий Толстопятов
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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