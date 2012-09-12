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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гондурас - Куба
Гондурас - Куба: обзор матча 12 сентября 2012
Гондурас
12.09.2012, среда, 05:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Куба
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Гондурас - Куба
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Олимпико Метрополитано
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