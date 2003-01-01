Сборная Антигуы и Барбуды по футболу

Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Второй раунд 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. 2015/2016 Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ. 2012/2013