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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Текстильщик
ЦРФСО - Текстильщик: обзор матча 24 октября 2012
ЦРФСО
24.10.2012, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦРФСО - Текстильщик
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0
0
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0
Матчи команд
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Информация о матче
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