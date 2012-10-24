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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Манчестер Сити
Аякс - Манчестер Сити: обзор матча 24 октября 2012
Аякс
24.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
45'
С. Де Йонг
57'
Н. Мойсандер
68'
К. Эриксен
22'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Манчестер Сити
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
Л. Шоне
89'
79'
Желтая карточка
Я. Туре
78'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милнер
75'
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
Э. Эно
️️️️
Т. Сана
74'
71'
Замена
К. Тевес
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 3:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Т. Сана
68'
63'
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Лескотт
ГОЛ! 2:1!
Н. Мойсандер
Пас отдал
К. Эриксен
57'
ГОЛ! 1:1!
С. Де Йонг
Пас отдал
Р. ван Рейн
45'
Желтая карточка
Д. Блинд
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
Пас отдал
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
6
Сим Де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
21
Эйонг Эно
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Вермеер
17
Блинд
4
Мойсандер
23
Алдервейрелд
16
ван Рейн
29
Поульсен
20
Шоне
24
Эриксен
6
Де Йонг
22
Сана
8
Бабел
4-4-2
1
Харт
4
Ричардс
15
Лескотт
4
Компани
3
Клиши
20
Милнер
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
10
Агуэро
10
Джеко
22
Сана
21
Эно
21
Эно
22
Сана
20
Шоне
11
Бурригтер
11
Бурригтер
20
Шоне
15
Лескотт
11
Коларов
11
Коларов
15
Лескотт
20
Милнер
45
Балотелли
45
Балотелли
20
Милнер
18
Бэрри
32
Тевес
32
Тевес
18
Бэрри
Остались в запасе
Аякс
Манчестер Сити
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
12
Джордж Эванс
ЦП
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
12
Джордж Эванс
ЦП
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аякс - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн
Франк Андас
Дополнительные помощники:
Томми Шервен
Браге Саннмоен
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 22:30 (прямая)
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