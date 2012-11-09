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октябрь 2012
ноябрь 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 15 тур
Ростов
3 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа G, 4 тур
Базель
1 : 0
Фехервар
Матч завершен
Спортинг
1 : 1
Генк
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа I, 4 тур
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
Матч завершен
Атлетик
2 : 3
Лион
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа J, 4 тур
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
Матч завершен
Тоттенхэм
3 : 1
Марибор
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа K, 4 тур
Металлист
3 : 1
Русенборг
Матч завершен
Байер
3 : 0
Рапид
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа L, 4 тур
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
Матч завершен
Твенте
0 : 0
Леванте
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа H, 4 тур
Партизан
1 : 3
Интер
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 11 тур
Майнц
2 : 1
Нюрнберг
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 12 тур
Нанси
1 : 3
Ренн
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 15 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
Мордовия (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
5 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 16 тур
Мидлсбро
3 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
США. МЛС 2012, 1/4 финала, ответный матч
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
0 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 15 тур
Говерла
1 : 1
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 11 тур
Сивасспор
1 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Бешикташ
3 : 3
Бурсаспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 15 тур
Локерен
2 : 1
Стандард
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 16 тур
Хорсенс
2 : 0
Орхус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 12 тур
НАК Бреда
0 : 1
Гронинген
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 14 тур
Дукла
2 : 0
Баник
Матч завершен
Динамо
2 : 1
Славия
Матч завершен