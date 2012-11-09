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Расписание матчей 09-11-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
ноябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
декабрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 15 тур Таблица
9 ноября, 19:00
Ростов
3 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа G, 4 тур
9 ноября, 00:05
Базель
1 : 0
Фехервар
Матч завершен
9 ноября, 00:05
Спортинг
1 : 1
Генк
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа I, 4 тур
9 ноября, 00:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
Матч завершен
9 ноября, 00:05
Атлетик
2 : 3
Лион
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа J, 4 тур
9 ноября, 00:05
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
Матч завершен
9 ноября, 00:05
Тоттенхэм
3 : 1
Марибор
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа K, 4 тур
9 ноября, 00:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
Матч завершен
9 ноября, 00:05
Байер
3 : 0
Рапид
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа L, 4 тур
9 ноября, 00:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
Матч завершен
9 ноября, 00:05
Твенте
0 : 0
Леванте
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013). группа H, 4 тур
9 ноября, 00:05
Партизан
1 : 3
Интер
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 11 тур Таблица
9 ноября, 23:30
Майнц
2 : 1
Нюрнберг
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 12 тур Таблица
9 ноября, 23:45
Нанси
1 : 3
Ренн
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 15 тур Таблица
9 ноября, 14:00
Ахмат (мол)
4 : 1
Мордовия (мол)
Матч завершен
9 ноября, 14:00
Динамо (мол)
5 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 16 тур Таблица
9 ноября, 23:45
Мидлсбро
3 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
США. МЛС 2012, 1/4 финала, ответный матч Таблица
9 ноября, 04:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
9 ноября, 06:30
Реал Солт-Лейк
0 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 15 тур Таблица
9 ноября, 21:00
Говерла
1 : 1
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 11 тур Таблица
9 ноября, 22:00
Сивасспор
1 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
9 ноября, 22:00
Бешикташ
3 : 3
Бурсаспор
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 15 тур Таблица
9 ноября, 23:30
Локерен
2 : 1
Стандард
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 16 тур Таблица
9 ноября, 21:30
Хорсенс
2 : 0
Орхус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 12 тур Таблица
9 ноября, 23:00
НАК Бреда
0 : 1
Гронинген
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 14 тур Таблица
9 ноября, 21:00
Дукла
2 : 0
Баник
Матч завершен
9 ноября, 23:15
Динамо
2 : 1
Славия
Матч завершен
Россия
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