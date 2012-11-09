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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Нюрнберг
Майнц - Нюрнберг: обзор матча 09 ноября 2012
Майнц
09.11.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
12'
Н. Мюллер
21'
А. Иваншиц
40'
П. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Нюрнберг
90'
+2
Желтая карточка
Т. Симонс
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
88'
84'
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
Р. Забавник
️️️️
А. Иваншиц
81'
79'
Желтая карточка
Х. Кийотаке
Желтая карточка
А. Салаи
79'
74'
Замена
М. Франтц
️️️️
Х. Балич
74'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Гебхарт
74'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Эссвайн
Желтая карточка
Н. Новески
65'
Замена
Ю. Полански
️️️️
Н. Рукавица
59'
Желтая карточка
Э. Сото
58'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Б. Свенссон
46'
40'
ГОЛ! 2:1!
П. Нильссон
Пас отдал
Х. Кийотаке
Желтая карточка
Ж. Диас
35'
32'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
ГОЛ! 2:0!
А. Иваншиц
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
21'
16'
Желтая карточка
П. Нильссон
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Н. Новески
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
15
Диас
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
13
Рукавица
19
Сото
23
Иваншиц
9
Мюллер
11
Салаи
4-4-1-1
33
Раковски
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
21
Платтенхардт
10
Гебхарт
3
Симонс
5
Балич
35
Эссвайн
10
Кийотаке
17
Пекхарт
23
Иваншиц
8
Забавник
8
Забавник
23
Иваншиц
2
Свенссон
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
2
Свенссон
13
Рукавица
8
Полански
8
Полански
13
Рукавица
5
Балич
8
Франтц
8
Франтц
5
Балич
35
Эссвайн
21
Мак
21
Мак
35
Эссвайн
10
Гебхарт
91
Полтер
91
Полтер
10
Гебхарт
Остались в запасе
Майнц
Нюрнберг
1
Лорис Кариус
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Нюрнберг
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Мева Арена
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