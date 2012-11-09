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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль Ирони - Спарта
Хапоэль Ирони - Спарта: обзор матча 09 ноября 2012
Хапоэль Ирони
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
3'
Д. Тасевски
24'
Л. Квеуке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль Ирони - Спарта
Замена
А. Рохет
️️️️
Л. Ленче
82'
79'
Замена
Б. Балай
️️️️
Л. Квеуке
74'
Замена
И. Скалак
️️️️
П. Кадержабек
64'
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
Л. Крейчи
Замена
Ш. Абихазира
️️️️
Р. Газаль
61'
Замена
Б. Вахаба
️️️️
С. Хасарма
58'
49'
Желтая карточка
Л. Квеуке
Желтая карточка
Д. Тасевски
42'
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Квеуке
Пас отдал
М. Холек
ГОЛ! 1:0!
Д. Тасевски
Пас отдал
Л. Ленче
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
81
Душко Матович
ЦЗ
20
Лиор Леви
ЦЗ
17
Салах Хасарма
ЦЗ
2
Ицхак Коэн
ЦЗ
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
31
Брайан Пол Герзичич
ЦП
6
Равид Газаль
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
29
Ласло Ленче
ЦФ
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
4
Бен Вахаба
ЦЗ
33
Рони Порокара
ЛП
23
Адриан Рохет
ЦП
16
Ади Элиша
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
Спарта
1
Марек Чех
ВР
2
Роман Полом
ЦЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
8
Милан Йирасек
ЦП
10
Иржи Скалак
ЦФ
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-5-1
13
Амос
81
Матович
17
Хасарма
2
Коэн
20
Леви
31
Герзичич
6
Газаль
22
Тасевски
9
Эйнбиндер
26
Саллалих
29
Ленче
3-2-3-1
31
Вацлик
4
Швейдик
39
Ярошик
25
Холек
3
Кадержабек
11
Хибс
8
Матейовски
7
Крейчи
25
Гушбауэр
9
Квеуке
29
Ленче
23
Рохет
23
Рохет
29
Ленче
17
Хасарма
4
Вахаба
4
Вахаба
17
Хасарма
6
Газаль
19
Абихазира
19
Абихазира
6
Газаль
3
Кадержабек
10
Скалак
10
Скалак
3
Кадержабек
7
Крейчи
14
Прикрыл
14
Прикрыл
7
Крейчи
9
Квеуке
9
Балай
9
Балай
9
Квеуке
Остались в запасе
Хапоэль Ирони
Спарта
18
Элад Габай
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
16
Ади Элиша
ЦП
33
Рони Порокара
ЛП
8
Милан Йирасек
ЦП
2
Роман Полом
ЦЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Остались в запасе
18
Элад Габай
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
16
Ади Элиша
ЦП
33
Рони Порокара
ЛП
Остались в запасе
8
Милан Йирасек
ЦП
2
Роман Полом
ЦЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Хапоэль Ирони - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Кирьят Элизер
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