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Лига Европы 2026/2027
Ганновер-96 - Хельсингборг
Ганновер-96 - Хельсингборг: обзор матча 09 ноября 2012
Ганновер-96
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
3 : 2
Завершен
Хельсингборг
3'
М. Диуф
50'
М. Диуф
90+1'
С. Хусти (П)
59'
Н. Джурдич
67'
А. Бедойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хельсингборг
90'
+3
Замена
Д. Аккам
️️️️
М. Линдстрем
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Хусти
90'
+1
89'
Красная карточка
В. Атта
88'
Красная карточка
П. Ларссон
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
87'
84'
Замена
Э. Ханствейт
️️️️
Й. Уронен
75'
Желтая карточка
А. Бедойя
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Рауш
73'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Я Конан
71'
67'
ГОЛ! 2:2!
А. Бедойя
Желтая карточка
Л. Штиндль
66'
59'
ГОЛ! 2:1!
Н. Джурдич
Пас отдал
М. Линдстрем
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Штиндль
50'
46'
Замена
Альваро
️️️️
Р. Буаузан
28'
Желтая карточка
М. Линдстрем
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
С. Хусти
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
4
Валид Атта
ЦЗ
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Ардиан Гаши
ЦП
7
Маттиас Линдстрем
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
10
Альваро
ЦФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
5
Хагги
19
Шульц
5
Эггиманн
6
Черундоло
9
Хусти
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
92
Диуф
11
Конан
4-4-2
30
Ханссон
4
Атта
21
Андерссон
21
Уронен
26
Ларссон
7
Линдстрем
7
Малангу
11
Бедойя
8
Гаши
28
Джурдич
13
Буаузан
34
Рауш
24
Пандер
24
Пандер
34
Рауш
11
Конан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
11
Конан
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
13
Буаузан
10
Альваро
10
Альваро
13
Буаузан
21
Уронен
24
Ханствейт
24
Ханствейт
21
Уронен
7
Линдстрем
11
Аккам
11
Аккам
7
Линдстрем
Остались в запасе
Ганновер-96
Хельсингборг
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Даниэль Андерссон
ВР
11
Томас Сёрум
ЦФ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Андерссон
ВР
11
Томас Сёрум
ЦФ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Ганновер-96 - Хельсингборг
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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