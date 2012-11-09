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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Марибор
Тоттенхэм - Марибор: обзор матча 09 ноября 2012
Тоттенхэм
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
3 : 1
Завершен
Марибор
22'
Д. Дефо
49'
Д. Дефо
77'
Д. Дефо
40'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Марибор
Замена
Я. Фальке
️️️️
А. Леннон
90'
+1
88'
Замена
Т. Додлек
️️️️
А. Мертель
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Г. Бэйл
86'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Дефо
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
77'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
76'
76'
Замена
Н. Комажец
️️️️
М. Таварес
70'
Замена
Д. Мезга
️️️️
Г. Цвиянович
Желтая карточка
Г. Бэйл
53'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Т. Кэрролл
49'
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
38'
Желтая карточка
А. Меяч
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
44
Яго Фальке
ПВ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Никола Комажец
РФ
4-3-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
14
Кэрролл
23
Хаддлстоун
12
Леннон
18
Бэйл
9
Дефо
25
Адебайор
4-2-1-3
33
Ханданович
22
Милец
32
Аргус
26
Райчевич
7
Меяч
70
Мертель
5
Филипович
14
Цвиянович
9
Берич
9
Ибраими
9
Таварес
18
Бэйл
8
Мэйсон
8
Мэйсон
18
Бэйл
9
Дефо
2
Демпси
2
Демпси
9
Дефо
12
Леннон
44
Фальке
44
Фальке
12
Леннон
70
Мертель
29
Додлек
29
Додлек
70
Мертель
14
Цвиянович
78
Мезга
78
Мезга
14
Цвиянович
9
Таварес
9
Комажец
9
Комажец
9
Таварес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Марибор
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
22
Нейц Потокар
ПП
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
22
Нейц Потокар
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Тоттенхэм - Марибор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Антти Мунукка
(Хельсинки)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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