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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 09 ноября 2012
Ростов
09.11.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
28'
Р. Кочиш
69'
К. Салата
74'
Д. Кириченко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
Замена
Д. Блатняк
️️️️
А. Гацкан
87'
Травма
А. Гацкан
85'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Шешуков
83'
Желтая карточка
А. Гацкан
79'
76'
Замена
Н. Карелис
️️️️
К. Васильев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Кириченко
74'
73'
Желтая карточка
М. Шарифи
ГОЛ! 2:0!
К. Салата
Пас отдал
Т. Калачев
69'
65'
Желтая карточка
П. Игнатович
Желтая карточка
Д. Кириченко
64'
46'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Блажич
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Ф. Синама-Понголь
46'
Травма
Ф. Синама-Понголь
44'
Пенальти не реализован!
Ф. Синама-Понголь
38'
29'
Желтая карточка
И. Черенчиков
ГОЛ! 1:0!
Р. Кочиш
Пас отдал
Ф. Синама-Понголь
28'
24'
Замена
М. Шарифи
️️️️
М. Брезнаник
23'
Травма
М. Брезнаник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
29
Павел Игнатович
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
19
Салата
4
Ангбва
7
Шешуков
8
Гацкан
88
Чеснаускис
30
Кочиш
2
Калачев
54
Синама-Понголь
4-1-3-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
13
Новакович
32
Брезнаник
5
Рябокобыленко
7
Пеев
18
Коломейцев
32
Блажич
14
Васильев
29
Игнатович
7
Шешуков
7
Белоусов
7
Белоусов
7
Шешуков
8
Гацкан
19
Блатняк
19
Блатняк
8
Гацкан
54
Синама-Понголь
10
Кириченко
10
Кириченко
54
Синама-Понголь
32
Брезнаник
33
Шарифи
33
Шарифи
32
Брезнаник
32
Блажич
10
Пикущак
10
Пикущак
32
Блажич
14
Васильев
80
Карелис
80
Карелис
14
Васильев
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Писанко
Алексей Лунёв (оба - Новосибирск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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