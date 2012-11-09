Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Фехервар
Базель - Фехервар: обзор матча 09 ноября 2012
Базель
09.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фехервар
80'
М. Штреллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Фехервар
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Д. Дежен
90'
+1
90'
Замена
И. Ковач
️️️️
Д. Шандор
83'
Замена
В. Балуфо Фернандес
️️️️
А. Гьюрчо
ГОЛ! 1:0!
М. Штреллер
Пас отдал
М. Салах
80'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
М. Диас
75'
69'
Замена
Н. Николич
️️️️
Ш. Торгелле
Желтая карточка
М. Штреллер
67'
Замена
М. Салах
️️️️
А. Фрай
66'
Желтая карточка
Д. Дежен
51'
35'
Желтая карточка
Ф. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
30
Роланд Солноки
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
11
Дьердь Шандор
ЦП
22
Никола Митрович
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
28
Шандор Торгелле
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
4
Дежен
15
Драгович
5
Шер
17
Штайнхофер
21
Диас
88
Кабрал
14
Штокер
7
Дежен
13
Фрай
9
Штреллер
3-2-3-2
40
Божович
2
Брачи
30
Солноки
5
Соуза
4
Канейра
16
Оливейра
11
Шандор
22
Митрович
10
Нето
9
Гьюрчо
28
Торгелле
21
Диас
20
Фрай
20
Фрай
21
Диас
13
Фрай
10
Салах
10
Салах
13
Фрай
7
Дежен
19
Зуа
19
Зуа
7
Дежен
9
Гьюрчо
20
Балуфо Фернандес
20
Балуфо Фернандес
9
Гьюрчо
11
Шандор
10
Ковач
10
Ковач
11
Шандор
28
Торгелле
11
Николич
11
Николич
28
Торгелле
Остались в запасе
Базель
Фехервар
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Балаж Тот
ЦП
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Балаж Тот
ЦП
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Базель - Фехервар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Фехервар
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+